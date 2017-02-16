قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة يؤثر على الحركة المرورية، وخاصة على طريق |القاهرة- الإسكندرية| الصحراوي والمحور والطريق الدائري عند مناطق أعلى السويس والإسماعيلية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن هناك إخطارا بوجود حادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، عند منطقة أثر النبي القادم من المنيب اتجاه القطامية مصادمة بين 5 سيارات تسبب في أحجام حركة مرورية، وتم رفع آثار الحادث والعمل على تسيير الحركة.وطالب قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة منعًا لوقوع الحوادث.