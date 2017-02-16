قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عمل الوزراء الجدد يأتي في إطار متابعة ما تم إنجازه في الفترة السابقة واستكمال برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتنمية الذي وضع في السابق

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن عمل الوزراء سيكون له وضع تصور لخطة العمل في الفترة المقبلة، مؤكدًا على وجود عدة معايير تمت على أساسها اختيار الوزراء الجدد، وأهمها الكفاءة المهنية، وأن يكونوا على قدر كبير من الخبرة وعلى علم بالمشكلات التي تواجه الوزارات المرشحين لها، وعلى جانب من النزاهة وتنتفي عنهم شبهات تضارب المصالح.