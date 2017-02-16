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بالفيديو.. اعترافات مهندس يتجسس على 1270 أسرة داخل غرف نومهم
16
فبراير
2017
05:46 AM
عرض الإعلامي أحمد موسى اعترافات مهندس اخترق 1270 جهاز كمبيوتر، وحصوله على كافة الملفات والتجسس على المواطنين أثناء تبديل ملابسهموقال المتهم خلال الفيديو الذي عرض في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «تعلمت كيفية اختراق أجهزة الكمبيوتر واخترقت ما يقرب من 1270 جهازا نوعا من الفضول والاستيلاء على كافة الملفات الموجود على تلك الأجهزة والتجسس على أصحابها أثناء تبديل ملابسهم داخل غرف نومهم».كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغا من سيدة «خ.ع.ى» يفيد تضررها من شخص مجهول استولى على الحساب الشخصي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأرسل رسائل منه إلى حسابها الآخر على ذات الموقع تتضمن صورا شخصية خاصة بها وتهديدها وابتزازها بطلب صور أخرى خاصة بها مقابل عدم نشر تلك الصور.وبالفحص تم ضبط المتهم ويدعى «ب.م. ن» وبتفتيش مسكنه عثر به على جهاز كمبيوتر وتليفوني محمول وشريحتي اتصال، تبين إنشاء ملف يتضمن صور ولقطات للشاكية وأسرتها بعد اختراقه جهاز الكمبيوتر الخاص بها وتشغيل كاميرة للتجسس عليها وعلى أسرتها وتسجيل صور لها أثناء تواجدها بمنزلها دون علمها.كما تبين أن المتهم استخدم برامج تمكنه من خلالها اختراق 1270 جهاز كمبيوتر، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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