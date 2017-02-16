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بالفيديو.. شهيرة عن ارتدائها الحجاب: «أعيش فترة احتشام»
16
فبراير
2017
03:46 AM
علقت الفنانة شهيرة على ارتدائها الحجاب قائلة: ده مش حجاب ولكنه غطاء للرأس وأنا مقتنعة بأننى في فترة احتشام»وقالت خلال لقائها في برنامج «فحص شامل» تقديم الإعلامية راغدة شلهوب المذاع على فضائية «الحياة»: «الشخصية العامة تقع تحت الأضواء ولو خلعت غطاء الرأس الدنيا هتقوم ومش هتعقد، وارتداؤه أو خلعه مش فارق معايا».
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