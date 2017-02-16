عدد اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمني، الشروط اللازمة لاستخراج تراخيص الكافيهات، ومنها موافقة الإدارة العامة للمرور والدفاع المدنى ومصلحة الضرائب والصحة والتأمينات

وأضاف خلال لقائه في برنامج «بنحبك يا مصر» تقديم الإعلامي حاتم نعمان المذاع على فضائية «LTC»: « المواطنون حولوا بدروم العمارة لكافيه بسبب الانفلات الأمني، فكافة المشكلات من حرائق وجرائم قتل سببها الرئيسى الكافيهات غير المرخصة»، مشيرا إلى أن بث الذعر وإثارة الفوضى وإزعاج الأمنين جريمة تعاقب عليها القوانين وكافة تلك الجرائم تحدث بسبب الكافيهات غير المرخصة.