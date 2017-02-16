عرض سمير خطاب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية سابقا، عددا من المستندات التي تؤكد إهدار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة الجديد، 600 مليون جنيه من المال العام بمركز البحوث الزراعية

وقال خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، إن «البنا» أجر 2075 فدانا لإحدى الشركات لزراعتها مقابل 10 ملايين جنيه، خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن الشركة لم تسدد سوى نصف المبلغ بعد نهاية الثلاث سنوات، ورفضت سداد قيمة الإيجار. وأضاف: «وزارة المالية تقاعست عن تحصيل 600 مليون جنيه من 3 صناديق خاصة تابعة للمركز القومي للبحوث الزراعية خلال فترة تولى البنا لرئاسته، ما أدى لقيام الأخير بالاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون».