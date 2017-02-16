علق الإعلامي حاتم نعمان، على البلاغات والاتهامات الموجهة إلى وزير الزراعة الجديد الدكتور عبد المنعم البنا، قائلا: «اضطهاد من الموظفين لأن الأجهزة الرقابية حفظت كافة البلاغات الموجهة للوزير»

وأضاف خلال برنامج «بنحبك يا مصر» المذاع على فضائية «LTC»: «لا يجب توجيه الاتهامات زورا وبهتانا منعا لتشويه صورة المسئولين وخاصة أن الفترة التي تمر بها الدولة حرجة وتحتاج لكافة الجهود للنهوض بها وحمايتها من المتربصين»، موضحا أن مؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة في حماية الأمن القومى، ولذلك يجب توحيد الجهود لحين الخروج من الأزمة الحالية.