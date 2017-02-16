علقت الفنانة |شهيرة| على الخلاف الدائر بين الفنان أحمد عز وطليقته الفنانة زينة، قائلة: |أنا مش ضد زينة بس مكانش لازم تلجأ للإعلام بس أنا عذراها|

وأضافت خلال لقائها في برنامج |فحص شامل|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، أن أحمد عز إنسان محترم وصديق عزيز، لافتة إلى أنها لم تتكلم معه في هذه المسألة حتى لا تضايقه.