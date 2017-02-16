طالب الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الفنانة الأردنية أسماء مصطفى، بالاعتذار لله عز وجل وللمسلمين، على تحريف القرآن الكريم

وحذر في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، الفنانة من محاولة الاقتباس من القرآن الكريم؛ لأن به إساءة أدب.وقال: إن ما قامت به الفنانة أثار غضبي، وذكَّر بأبي مسيلمة الكذاب، الذي حرف القرآن الكريم، وعليها أن تستغفر الله، وتعتذر لمليار ونصف المليار مسلم، والابتعاد عن الخطوط الحمراء، وما قامت به قلة أدب.كانت الفنانة الأردنية أسماء مصطفى، نشرت على صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك» قائلة: «ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المسارح»، محرفة الآية القرآنية: «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2)» من سورة التكاثر.