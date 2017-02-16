عرض الدكتور سعيد خطاب، رئيس قسم التحول الوراثي بالبحوث الزراعية- خريطة رسمية، تؤكد حصول الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة الجديد على 25 فدانا من أراضي شباب الخريجين بالمخالفة للقانون

وقال، خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: إن وزير الزراعة الجديد حصل على الأرض بسعر 50 جنيها للفدان الواحد، وتم استصلاحها من المال العام، علما بأن سعر الفدان حاليا يصل إلى 4 ملايين جنيه.