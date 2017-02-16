نفت الفنانة الأردنية أسماء مصطفى صحة ما تردد عن تحريفها القرآن الكريم، خلال تقديم أحد العروض المسرحية في تونس

وقالت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: إنها كانت تهدف إلى تشجيع الجمهور على زيارة المسارح، وأن قيام نقابة الفنانين الأردنيين بفصلها، تم بدون علمها.وأضافت: «المسرحية التي يتم عرضها على المسرح الوطني التونسي، تحمل اسم |ألهاكم التكاثر|، وكان لدي حسن نية لحس المواطنين على زيارة المسارح، وكتبت على حسابي الشخصي على |تويتر| دعوة للمواطنين لزيارة المسارح، مستخدمة عبارة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المسارح».واتهمت الفنانة نقيب الفنانين الأردنيين بأنه يحمل دعوة تحريضية ضدها.