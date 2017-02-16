انتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام أرسنال الإنجليزي، بفوز البافاري بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

وأحرز أريين روبن لاعب بايرن ميونخ، الهدف الأول في مرمى أرسنال، بالدقيقة 11، بينما أحرز أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال هدف التعادل، في الدقيقة 30.بعدها، أحرز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 52، وأحرز الهدفين الثالث والرابع اللاعب تياجو الكانترا بالدقيقتين 56 و63، واختتم اللاعب توماس مولر الأهداف، في الدقيقة 88 من المباراة.