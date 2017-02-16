انتهت مباراة ريـال مدريد الإسبانى أمام نابولي الإيطالي، بفوز النادي الملكي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الذهاب، دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

أحرز لورنزو إنسيني لاعب نابولي الهدف الأول، في مرمى ريـال مدريد بالدقيقة 8، بينما أحرز كريم بنزيمة لاعب ريـال مدريد هدف التعادل، في مرمى نابولي، بالدقيقة 18.ثم أحرز توني كروس لاعب ريـال مدريد الهدف الثاني في مرمى نابولي، بالدقيقة 49، واختتم كاسيميرو بالهدف الثالث في شباك نابولي، بالدقيقة 54 من عمر المباراة.