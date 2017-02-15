بالفيديو.. شهيرة: لم أقدم القبلة على الشاشة إلا مرة واحدة

قالت الفنانة شهيرة، إنها لم تقدم القبلة على الشاشة طوال تاريخها، سوى مرة واحدة مع زوجها الفنان محمود ياسين، مشيرة إلى أنها لم تكررها مرة أخرى

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج |فحص شامل|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم راغدة شلهوب: إنها كانت متفهمة المشاهد الساخنة، التي كان يقدمها ولم تغضب منه.