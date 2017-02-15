اخبار مصر
-
رياضة
- محمد حلمي: لعنة السوبر سبب الهزيمة من الإنتاج
- شفاء «مانجا والمنوفي» يطمئن جهاز سموحة قبل مواجهة المقاصة
- بالصور.. وردة يختتم استعداداته مع باوك لمواجهة شالكة الألماني
- إصابة أسامة إبراهيم بشد في الخلفية
- طبيب الإسماعيلي: إبراهيم حسن يعاني من كدمة في الظهر
- ماكيدا يعيد تقييم السنغالي سيسوكو بالاتحاد السكندري
- بالصور.. سموحة يستضيف عبد المنعم عمارة بالصالون الرياضي
- أحمد مرتضى يشتبك مع مدير الكرة بالإنتاج الحربي
- بالصور.. محمد صلاح يختتم استعدادته مع روما لمواجهة فياريال
- «الصدارة ستظل أهلاوية» يجتاح تويتر.. ونشطاء لـ«جنش»: قوم اعمل شاي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. شهيرة: لم أقدم القبلة على الشاشة إلا مرة واحدة
15
فبراير
2017
23:47 PM
قالت الفنانة شهيرة، إنها لم تقدم القبلة على الشاشة طوال تاريخها، سوى مرة واحدة مع زوجها الفنان محمود ياسين، مشيرة إلى أنها لم تكررها مرة أخرىوأضافت، خلال لقائها ببرنامج |فحص شامل|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم راغدة شلهوب: إنها كانت متفهمة المشاهد الساخنة، التي كان يقدمها ولم تغضب منه.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. «كل يوم أكل ببلاش» مبادرة يطلقها أحد المطاعم بالدقي
م. علاء السبع لـ كل يوم: الرقم اللي بيمثله الجمرك حوالي 30 % من ثمن العربية
كل يوم: وظيفتك جنب بيتك .. إفتتاح 6 مصانع بالقليوبية والهدف تشغيل 5 آلاف عامل
كل يوم - عمرو أديب: لعنة السوبر ولعنة حسام غالي حلت على نادي الزمالك أمام الإنتاج الحربي
كل يوم - المراسلة دينا الجندي من "هايبر" تتابع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد نزول الدولار
كل يوم - نصيحة عمرو أديب للتجار بعد نزول الدولار لـ 16 جنيه
كل يوم: إستعدادات قناة أون تي في لإستقبال "ليونيل ميسي"
كل يوم - عمرو أديب: الدولار نزل وأسعار الأجهزة الكهربائية لسة منزلتش
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع