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اقتصادي يفجر مفاجأة عن هبوط أسعار الدولار.. الأعلى قراءة «التوك شو»
15
فبراير
2017
23:47 PM
شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:بالفيديو. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن هبوط أسعار الدولاربالفيديو..زوجة ضحية ضابط مرور المنوفية: مين هيأكل عيالهوزير المالية: تحديد سعر الدولار الجمركي بـ16 جنيها غدابالفيديو.. طبيب يطالب بتشريع يمنع مرضى السكر من الزواجالأمين العام للأمم المتحدة: سورة التوبة أبلغ ما قرأته في حياتي
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