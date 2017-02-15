كشف المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم فارما، كواليس تأجيل زيارة ميسي لمصر، قائلا إن الإدارة المسئولة عن أعمال اللاعب الأرجنيتي ميسي، أبلغت الشركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على عدم قدرة اللاعب للمجيء إلى القاهرة بسبب هزيمة فريق برشلونة

وقال |وجيه|، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، إن الإدارة أبلغت الشركة أن ميسى محبط ويشعر بضيق شديد بعد الهزيمة، وأنه يطلب تأجيل الزيارة للأسبوع المقبل، متابعا: |الزيارة تم تحديدها في الأسبوع المقبل، ويوم السبت سوف نعلن التفاصيل|.