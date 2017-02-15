هاجم نقيب الفنانين الأردنيين ساري الأسعد، الفنانة الأردنية أسماء مصطفى، واصفا إياها: بالفنانة المغمورة، التي تسعى لتحقيق الشهرة، على حساب الدين الإسلامي

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: إن الفنانة لم تفهم معنى قوله تعالى: «ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر»، وقامت باستبدالها «ألهاكم التكاثر حتى زرتم المسارح»، وهو ما يؤكد تحريفها القرآن الكريم.وأضاف: «طلبت من الفنانة بشطب ما كتبته على حسابها فيس بوك، والاعتذار للجمهور، ولكنها لم تستجب، ولذلك عقد مجلس النقابة اجتماعا عاجلا، واتخذ قرارا بشطبها، فهي فنانة غير معروفة، وكانت تسعى لتحقيق شهرة من وراء تحريفها القرآن، وتناست أن الفنان يخاطب الناس بلغة الجمال، وتقصير المسافات بين الهوية والأديان».وأوضح «أسماء مصطفى لا تستحق الرد عليها؛ لأنها كذابة، ولا تعلم أن الفن يحترم جميع الأديان، ولا يهينها».