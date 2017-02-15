قالت الفنانة شهيرة، إن زوجها الفنان محمود ياسين عاقل ومتزن، ولم يخنها، مشيرة إلى أنه تعرض لمطاردات عاطفية لكنه لم يستجب لها وحافظ على بيته

وأضافت خلال لقائها ببرنامج |فحص شامل|، المذاع على قناة |الحياة|: |رفض الزواج من ممثلة وقاللي إن ضفرك برقبتها، لأنه هو عينه مش فارغة|.