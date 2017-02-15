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بالفيديو.. وائل النحاس: سعر الدولار يصل 18 جنيها نهاية فبراير
15
فبراير
2017
23:47 PM
أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي: إن أسعار الدولار ستعاود الارتفاع مرة أخرى في آخر 3 أيام من الشهر الجاري، وسيصل لـ18 جنيها مرة أخرى، بعد مغادرة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، والتي من المزمع أن تصل يوم 18 الجاري؛ للتأكد من الخطط الإصلاحية الاقتصاديةوقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، المذاع على فضائية «LTC»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي: إنه يجب إعادة النظر في السياسة المصرفية مرة أخرى، وأن السياسة الحالية بها إخفاق كبير.وطالب بمحاسبة المسئولين عن السياسة المصرفية في مصر؛ لأنهم خدعوا المصريين بحقيقة هبوط أسعار الدولار.
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