طالب العميد على أباظة مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بوزارة الداخلية، المواطنين بفصل أجهزة الكمبيوتر والهاتف الحديثة عن شبكة الإنترنت بعد إنهاء أعمالهم مباشرة

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «الضحايا لا يدركون خطورة ترك أجهزة الكمبيوتر متصلة بالإنترنت في المنزل؛ لأنه يجعل عملية اختراقه سهلة، والهاكرز يستطيع تشغيل جهاز الكمبيوتر والهاتف وهو مغلق».وطالب المواطنين بوضع لاصق على كاميرات الهاتف الأمامية، وكذلك أجهزة الكمبيوتر لمنع الهاكرز من تصويرهم وتسجيل حواراتهم، لافتا إلى أن أجهزة الكمبيوتر والهاتف بها برامج لتسجيل كافة المكالمات.