قال العميد علي أباظة مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بوزارة الداخلية: إن المواطن العادي قادر على تأمين حياته الخاصة، من اختراقات البعض لهاتفه

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «ضبطنا مهندسا في الشرقية، استطاع اختراق 1270 جهاز حاسب آلي؛ ليتمكن من مشاهدة ومتابعة ما يتم داخل شقق أصحاب أجهزة الحاسب الآلي، من خلال الكاميرات، وأن عدد بلاغات الجرائم الإلكترونية 7 آلاف بلاغ، خلال العام الماضي».