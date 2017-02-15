علق الإعلامي أحمد موسى، على عدد البلاغات المقدمة ضد وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا، قائلا: «إحنا في بلد نص الشعب بيقدم بلاغات في النص الثاني»

وقال، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: إن 99% من البلاغات المقدمة للنائب العام، عن ثوار يناير «طلعت فشوش».وأضاف: إن القانون يعطي الحق للمواطن التقدم ببلاغ ضد آخر، ولكن الأجهزة الرقابية هي التي تقول كلمتها الأخيرة، موضحا أن كافة البلاغات التي تتهم وزير الزراعة الجديد تم حفظها؛ لأن الأجهزة الرقابية أكدت عدم صحتها.