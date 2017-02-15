قال حازم حجازى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة والمشروعات بالبنك الأهلي المصرى، إن الدولة اتخذت بخطوات أستباقية لسد فجوة الإقبال على شراء الدولار

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة » تقديم الفنان تامر عبد المنعم المذاع على فضائية «المحور»، أنه من المتوقع هبوط أسعار صرف الدولار نهاية الشهر الجارى إلى 15 جنيها، نافيا عودة ارتفاع أسعار الدولار مرة أخرى.وأوضح أن كافة المؤشرات تؤكد شعور المصريين بهبوط أسعار الدولار وهو ما أدى لزيادة إقبالهم على تحويل العملات الأجنبية لتحويلها للجنيه.