قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزير الجديد الذي يحلف اليمين غدا، أمامه ملفات عديدة وتحديات كثيرة، لافتا إلى أنه راض عن الأداء الذي قام به طوال فترة توليه الوزارة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|: |لم أكن على علم بخروجي من الوزارة، وكنت أعمل لصالح الوطن لمدة 15 ساعة يوميا|.