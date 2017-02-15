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وزير الزراعة الجديد: علمت بخبر ترشحي للوزارة منذ شهر
15
فبراير
2017
20:47 PM
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الجديد: إنه لم يحصل على أي مكافآت أو أموال تخرج عن الحد الأقصى للأجور، ولم يحدث حصوله على مكافآت بغير حق، ولم يتم استدعاؤه من قبل النيابة العامة لأي تحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، لافتا «كل البلاغات التي قدمت ضدي كيدية»وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أنا رئيس أكبر مركز بحثي في منطقة الشرق الأوسط، ومنصبي بدرجة وزير، وتلقيت خبر ترشحي لمنصب وزير الزراعة منذ شهر، من رئيس الحكومة».
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