قالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة الجديد، إن مجال الزراعة متشعب ولا بد من عمل جماعي كي ننهض بالمصلحة العامة، مشيرة إلى أنها مسئولة عن الشق الخاص بالحيوانات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، أن انخفاض سعر الدولار سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن، مؤكدة أنها تحمل هم المواطنين فوق أعتاقها وأنها ستفعل كل ما في وسعها لتخفيف أعباء المواطنين.