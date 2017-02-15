قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم معايير اختيار الوزير هو قدرته على تنفيذ رؤية الحكومة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة الجديد استوفى جميع شروط اختياره

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، أن القانون يكفل لأي مواطن أن يتقدم ببلاغ في أي مسئول وجهات التحقيق هي المسئولة عن البت فيها، وأن الدولة تهتم بمكافحة الفساد والإصلاح الإداري.