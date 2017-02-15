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وزير الزراعة الجديد: فوجئت بحملة شديدة ضدي قبل حلف اليمين
15
فبراير
2017
20:47 PM
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، إنه فوجئ بحملة شديدة وكلام مرسل ضده قبل حلفه اليمين، مشيرا إلى أن ما حدث تجاهه أثر على أسرته وسمعتهوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|: |أتساءل عن سبب فتح ملفات قديمة حفظتها جهات التحقيق منذ عام ونصف، ولكني لن أتوانى وسأبذل قصارى جهدى في عملي، فهذه الحملة منحتنى تحديا وسيكون هناك إنجازا قريبا|، متابعا: |البلاغات ضدى كلها من زميل لى في مركز البحوث وهو الآن يتم التحقيق معه|.
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