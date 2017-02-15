قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، إنه فوجئ بحملة شديدة وكلام مرسل ضده قبل حلفه اليمين، مشيرا إلى أن ما حدث تجاهه أثر على أسرته وسمعته

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|: |أتساءل عن سبب فتح ملفات قديمة حفظتها جهات التحقيق منذ عام ونصف، ولكني لن أتوانى وسأبذل قصارى جهدى في عملي، فهذه الحملة منحتنى تحديا وسيكون هناك إنجازا قريبا|، متابعا: |البلاغات ضدى كلها من زميل لى في مركز البحوث وهو الآن يتم التحقيق معه|.