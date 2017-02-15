كتب- محمد مصطفى: حسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي والأهلي، في الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز، بانطلاقة الدور الثاني، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش بالسويس

وبقي الأهلي في صدارة الدوري برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن المقاصة |له مباراة مؤجلة أمام الزمالك|، وبفارق 12 نقطة عن الزمالك |له مباراتين مؤجلتين| بالإضافة لمواجهته اليوم أمام الإنتاج الحربي في نفس الجولة.

وحقق الأهلي بنتيجة اليوم، التعادل رقم 4، في مسابقة هذا الموسم، حيث سبق وأن فاز في 14 مواجهة، ولم يخسر، فيما ارتقى الإسماعيلي للمركز التاسع بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري، صاحب نفس الرصيد 23 نقطة، حيث فاز الدراويش في 4 مباريات فقط، وخسر 3، وتعادل في 11 مواجهة.

واستمر الإسماعيلي في تعادلاته، حيث يعد النادي الأكثر تعادلاً هذا الموسم.

وفي تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي، تعد تلك المواجهة التي تنتهي بالتعادل رقم 34 في تاريخ مبارياتهما، وحقق الأهلي الفوز في 72 مرة، والإسماعيلي في 29 مباراة

ويعد ذلك التعادل السلبي الأول منذ آخر مباراة انتهت سلبيا في أكتوبر 2014.

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