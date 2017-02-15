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أديب يبرز فيديو فيتو عن ترك النواب جلسة التعديل الوزاري للحديث مع إسماعيل
15
فبراير
2017
05:46 AM
أبرز الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» فيديو «فيتو» الخاص بـ«النواب يتركون جلسة التعديل الوزاري للحديث مع إسماعيل»اقرأ أيضا: بالفيديو.. النواب يتركون جلسة التعديل الوزاري للحديث مع إسماعيل كان الزميلان محمد المنسي ومحمد حسني نشرا خبرا بعنوان «النواب يتركون جلسة التعديل الوزاري للحديث مع إسماعيل».
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