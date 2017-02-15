أشاد الإعلامي مفيد فوزي، بغناء وصوت المطربة السورية أصالة، وقال: «بتهوسني، بمعنى الكلمة وصوتها قوي ورهيب»

وعن المطربة شيرين عبد الوهاب، قال «فوزي» خلال لقائه ببرنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار» تقديم الإعلامية ريهام سعيد: «صوتها قوي وتلقائية ومعندهاش ثبات انفعالي، مرة تقول هعتزل الغناء ومرة أخرى لا، وشغلت البلد في لحظة من اللحظات بسبب أزمتها مع المطرب عمرو دياب بالرغم من أني مش من محبيه».