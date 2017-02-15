طلب الإعلامي أسامة منير، من متابعي برنامجه «أنا والنجوم وهواك» المذاع عبر محطة «نجوم إف إم»، بالسماح له بإرسال أول إهداء في حلقة عيد الحب، لزوجته شيرين، متمنيا كل السعادة لابنيه يوسف وناير

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