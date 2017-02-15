علقت الإعلامية ريهام سعيد على سؤال الإعلامي مفيد فوزي، والذي قال فيه: «إنتي كزوجة هل تعرضتي للخيانة» قائلة: «مابلحقش أتعرض للخيانة الزوجية، يمكن علشان مبقعدش مدة طويلة كزوجة، والخيانة الزوجية قد تحدث بعد فترة طويلة من الزواج»

وطلب «فوزي» خلال لقائه ببرنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»، من «ريهام» بوقف الحديث عن الخيانة الزوجية حتى لا يستغل المغروضون تفسير الحديث بصورة سيئة.