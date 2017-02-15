قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن عدد الأدوية التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار منذ تولي الدكتور أحمد عماد الدين مسئولية الوزارة وصل لـ 13 ألف صنف

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بنحبك يا مصر» تقديم الإعلامي حاتم نعمان المذاع على فضائية «LTC»، أن منظومة الصحة في مصر «خربانة»، وأن ألبان الأطفال المدعم موجود لكن هناك سوء توزيع وهو ما تسبب في اختفائها، مشيرًا إلى أن وزير الصحة يتربع على قائمة الوزراء المصدرة للأزمات في مصر.