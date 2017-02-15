قال الإعلامي مفيد فوزي: |إنه كان يجلس مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق قبل إجراء تسجيل أي لقاء تليفزيوني معه؛ للاستفسار منه عن المناطق المحظورة التي لا يجب التطرق إليها خلال تسجيل اللقاء|

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»: «الحوار مع العادلي يعني أمن بلد، مش حوار مع إليسا».وتابع: «حبيب العادلي كان دائما يقولي اوعى تسأل عن عدد المعتقلين في السجون؛ لأنه لا يوجد رقم محدد لهم، أو عن تليفونه المحمول، وحبيب العادلي وزير محترف أمن، وصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق كان منظومة إعلامية في ماسبيرو».