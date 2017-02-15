أديب يبرز فيديو «فيتو» عن ترك النواب جلسة التعديل للحديث مع إسماعيل

أبرز الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» فيديو «فيتو» الخاص بـ«النواب يتركون جلسة التعديل الوزاري للحديث مع إسماعيل»