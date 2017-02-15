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بالفيديو.. زوجة العميد عادل رجائي: كاب زوجي أجمل هدية في عيد الحب
كتبت - سحر عزام:قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، زوجة العميد الراحل عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة بالجيش والذي اغتيل أمام منزله بمنطقة العبور في أكتوبر الماضي، إنها تسلمت متعلقات زوجها الراحل عقب تصفية مغتاليه وانتهاء القضية
وأضافت زين العابدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج |90 دقيقة| المذاع على قناة |المحور| مساء أمس الثلاثاء: |اليوم في عيد الحب فوجئت بيتصلوا بيا وأحضروا متعلقات زوجي بمجسم يضم كاب الشهيد ومصحف.. أجمل هدية وشعار وزارة الداخلية وشعار الأمن الوطني وعلم مصر الحبيب على قلبي وقلوب كل الشعب المصري، وأنا فرحت وبكيت لما رأيت كاب زوجي|.
وأشارت زوجة العميد الراحل عادل رجائي إن قاتل زوجها استولى على الكاب الخاص به عقب اغتياله، وتم استرداده بعد تصفية القاتل على يد قوات الأمن الوطني وقوات الشرطة، معبرةً عن تمنياتها بأن تؤدي فريضة الحج لهذا العام عن زوجها الراحل.
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