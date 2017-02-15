كشف الملحن خليل مصطفى عن كواليس أول أغنية قدمها للفنان عمرو دياب، قائلا: |إن العمل مع عمرو دياب له مذاق خاص|

وقال خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج |صاحبة السعادة| المذاع على قناة |سي بي سي|: أنا بدأت مع عمرو دياب منذ بداياته الفنية، كنت في ذلك الوقت معيدا في المعهد العالي للموسيقى العربية وهو كان طالبا ويريد الغناء، وكانت تربطنا علاقة صداقة، وأول عمل بيننا كانت أغنية بعنوان |غناوي الشوق| ولم تحقق نجاحا حينها|.وأضاف |مصطفى|: |قدمت مع عمرو دياب 15 عملا غنائيا منها: |يا سمرة|، و|أنا والشوق يطول ليلنا|، و|خالصين|، و|السكة مش طويلة|، و|كلميني|، و|جالك قلب|.