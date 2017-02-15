أكد سمير خطاب محاسب الإدارة المركزية للتفتيش المالي السابق بوزارة المالية، أنه تقدم بأكثر من بلاغ للنائب العام ضد وزير الزراعة الجديد الدكتور عبد المنعم البنا بتهمة إهدار المال بما يصل 3 مليارات جنيه أثناء فترة عمله بوزارة المالية

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «قدمت كافة مستندات الفساد ضد وزيري الزراعة الجديد والأسبق».وتابع: «وزير الزراعة الجديد كان يوافق لنفسه على صرف مكافآت تقدر بـ 100 ألف جنيه شهريًّا، كما أنه متهم بالاستيلاء على المال في أكثر من جهه حكومية ورغم ذلك تم اختياره وزيرًا للزراعة».وأوضح أن «البنا» حصل على 25 فدانًا من أراضي الدولة التي كانت مخصصة لشباب الخريجين بمبلغ 50 جنيهًا للفدان، ووحدة التجهيزات بالمركز القومي للبحوث الزراعية استصلحتها على نفقة الدولة.