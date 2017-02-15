كشف الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثي بالبحوث الزراعية أنه تقدم بـ 76 بلاغا ضد وزير الزراعة الجديد الدكتور عبد المنعم البنا، للنائب العام بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، |إن وزير الزراعة الجديد شريك أساسي لوزير الزراعة المحبوس في كافة قضايا الفساد بالوزارة|.وأضاف «خليل»، أن وزارة الزراعة في وعكة صحية؛ بسبب سوء إدارة الوزراء، مشيرا إلى أن الفجوة الغذائية وصلت إلى 70%، وأن الدولة تتحمل 134 مليار جنيه سنويا لاستيراد 4 محاصيل زراعية فقط؛ بسبب غياب الإستراتيجية العامة للزراعة.