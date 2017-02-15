علق عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، على التعديل الوزاري الجديد، قائلا: «نحتاج أشخاص في صورة سوبر مان، تملك القدرة على حل المشكلات المتعددة في الوزارات الخدمية، حتى يمكن تحسين الأوضاع»

وقال في مداخلة هاتفية، خلال برنامج «بنحبك يا مصر» تقديم الإعلامي حاتم نعمان، المذاع على فضائية «LTC»: إن التغيير الوزاري تضمن الشئون النيابية، وأغفل الصحة، رغم جودة العمل في الأولى، وتدهور الثانية، وأنه لم يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفا: «الأعضاء طالبوا بالتعديل الوزاري منذ فترة طويلة، ولكن التغييرات التي تمت لا تلبي مطالب الشعب المصري».