قالت الفنانة غادة عادل: إن العمل مع الزعيم عادل إمام في مسلسله المقبل |عفاريت عدلي علام| يعد فخرا كبيرا لها، وأنها محظوظة للعمل معه

وأضافت خلال لقائها في برنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم أسامة كمال: |كان زعلان على حريق مسرح برنامجي، وأنا اتحسدت عشان بشتغل معاه، بس جت في المسرح|.