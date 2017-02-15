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بالفيديو.. شقيق ضحية المنوفية: أخويا غلبان وحالته الصحية خطيرة
15
فبراير
2017
00:46 AM
قال وائل عبد الرازق، شقيق ضحية «توك توك» المنوفية: «أخويا غلبان ومعملش حاجة، وحالته الصحية خطيرة، وممكن يموت في أي وقت، والرصاصة لسه مطلعتش»وأضاف عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |بتوقيت مصر|، على قناة التليفزيون العربي: إن الضابط طلب من شقيقه التوقف على جانب الطريق، وطلب منه الرخص، ولكنه خاف وحاول الهروب، فأطلق الضابط الرصاص عليه، فأصابه بطلقة استقرت تحت عينه.وأكد شقيق ضحية «توك توك» المنوفية، أن الحالة الصحية لشقيقه |خطر|، موضحًا أن الطبيب قال له: إنه لا يستطيع التدخل جراحيا في الوقت الحالي؛ لأن الرصاصة لو تحركت سيموت.ونفى صحة ما تردد عن تعدي شقيقه على الضابط وسحله، منوها بأن شقيقه «محمد» لم ينزل من مقعده على الكرسي، والمقطع الفيديو المُتداول لإصابة شقيقه يظهر أنه لم ينزل من التوك توك، حتى يسحل الضابط.
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