أكد أيمن الشربيني، والد الشاب الذي تعرض للتعذيب بدمياط، أن أمن دمياط نجح في إلقاء القبض على البلطجى الذي مزق جسد نجله بـ 210 غرز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش: أنه تم إلقاء القبض على المتهم بالأمس بمنزل عم البلطجي، موضحًا أن حالة نجله الصحية غير مستقرة.وروي الشربيني، والد الشاب الذي تعرض للتعذيب بدمياط، تفاصيل الاعتداء على نجله وتمزيق جسده بـ210 غرز، قائلا: المشكلة بدأت بخلاف على أسبقية تأجير لعبة تنس الطاولة |بنج بونج|، مشيرًا إلى أن صاحب الخلاف مع نجله هم مجموعة من البلطجية تربصوا به وتم اقتياده إلى منطقة بعيدة عن السكان وقاموا بالتناوب على ضربه والاعتداء عليه بالسلاح الأبيض.وأشار، إلى أن نجله عاش مذبحة حقيقية لا يمكن وصفها، موضحًا أن قوات الأمن لم تلق القبض على المتهم حتى الآن، لافتًا إلى أن الشرطة طلبت منه العثور على المتهم وتسليمه.وأوضح أن حالة نجله الصحية في تدهور شديد وأنه غير قادر على النطق بشكل كامل.