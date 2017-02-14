قال الإعلامي عمرو أديب: إن علي مصيلحي وزير التموين الجديد، يجيد التعامل مع الأرقام، وسيكون له دور كبير في تنقية بطاقات التموين

متابعا: «هيغزل برجل حمار». وأضاف، خلال برنامجه |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|: إن أحدا لم يقل إنه كان ضمن وزراء الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ لأنه رجل له إنجازات، حققها من قبل، وله قدرات خاصة».