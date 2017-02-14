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علي مصيلحي: الدعم النقدي والقضاء على تاجر الشنطة أبرز أولوياتي
14
فبراير
2017
21:47 PM
قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الجديد: إنه سيعمل على تطبيق الدعم النقدي؛ لأنه أكثر كفاءة من العيني، والقضاء على الفاقد من العينيوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «نشرة الأخبار» المذاع على الفضائية المصرية، أنه سيتم إعادة صياغة كافة قيادات الوزارة؛ لتكون في خدمة المواطن، خلال الفترة المقبلة.وأوضح أنه سيتم العمل على ضبط الأسواق، من خلال إعادة صياغة قطاع التجارة الداخلية، والقضاء على تاجر الشنطة؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطن في الأسواق؛ للقضاء على ارتفاع الأسعار.
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