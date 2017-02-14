طالب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب- الوزراء الجدد بوضع ملف خاص بمشكلات وزارته، وخطط الحلول لمواجهة مشكلاته

وقال خلال لقائه ببرنامج «عين على البرلمان» المذاع على فضائية «الحياة»: «لا أميل لتغيير الأشخاص، ولكنه يجب أن يتم تغيير السياسات، فمن اللافت للنظر خلال الفترة الماضية، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تعمل في واد، وأجهزة الدولة في واد آخر، وهو أحد أسباب فشله في مواجهة مشكلات الدولة».وأكد أن وزير القوى العاملة لم يحضر أي لقاء مع أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، متعهدا بتجميد عمل اللجنة في حالة استمرار رفض وزير القوى العاملة حضور مناقشاتها.