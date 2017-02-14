اخبار مصر
-
رياضة
- تقدم إريتريا على مصر ببطولة أفريقيا للدراجات بالأقصر
- 5 أهلي و2 زمالك في قائمة منتخب 97 لأمم أفريقيا
- الونسو يعود لمران بايرن بعد مخاوف بشأن إصابة
- زيدان: لن نغامر بالدفع بجاريث بيل أمام نابولي
- نيدفيد وأكرم توفيق يغيبان عن معسكر منتخب الشباب
- سموحة يستعد لمواجهة مصر المقاصة في الدوري بدون راحة
- بالصور.. صلاح يستعد مع روما لمواجهة فياريال بالدوري الأوروبي
- النني على تويتر: إلى ألمانيا والمباراة الكبرى
- إنبي 99 يكتسح وادي دجلة 6-0 في دوري الجمهورية
- بالأرقام.. الأهلي لا يخسر أمام الإسماعيلي منذ 7 أعوام
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بنك مصر: 50 مليون دولار حجم بيع العملات الأجنبية يوميا
14
فبراير
2017
18:48 PM
قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الدولار مقابل الجنيه، وأن البنك يتلقى يوميا ما بين 40 إلى 50 مليون دولار من المواطنين لتحويلهم لجنيهات، والأسبوع الجارى هو الأعلى في تغيير العملات الأجنبية وهو ما يؤكد اختفاء السوق الموازية حالياوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «أسواق وأعمال» المذاع على فضائية «on live»، أن كافة المؤسسات المالية العالمية توقعت أن أسعار الدولار ستصل نهاية الشهر الجارى إلى 14 جنيها.وأوضح أن الاتجاه العام يؤكد هبوط أسعار الدولار، حتى نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن إصدار السندات الدولارية كانت أحد أسباب انخفاض أسعار الدولار.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. لحظة وقوع اشتباكات بين الجيش والنصرة في مدينة درعا
بالفيديو.. خالد الجندي: أقسم بالله كنت بنام تحت سرير والدتي
بالفيديو.. مدير الكرة الشرقية: الأمل موجود بالبقاء في الدوري
بالفيديو.. عدد من زوجات سفراء الدول الأجنبية يزورون المتحف الإسلامي
رصد | كيف أجاب الشاب المصري على سؤال .. أين تحتفل بعيد الحب هذا العام؟
ست الحسن: طريقة عمل " كاب كيك الشيكولاتة " للفلانتين مع الشيف مروة الشافعي
انتظرونا…اليوم وحلقة خاصة عن مسابقة رواد الاعمال في تمام الـ 9 مساء مع لميس الحديدي
بالفيديو.. مدرب سموحة: هدفي حجز مقعد في المربع الذهبي بالدوري
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع