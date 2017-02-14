قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الدولار مقابل الجنيه، وأن البنك يتلقى يوميا ما بين 40 إلى 50 مليون دولار من المواطنين لتحويلهم لجنيهات، والأسبوع الجارى هو الأعلى في تغيير العملات الأجنبية وهو ما يؤكد اختفاء السوق الموازية حاليا

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «أسواق وأعمال» المذاع على فضائية «on live»، أن كافة المؤسسات المالية العالمية توقعت أن أسعار الدولار ستصل نهاية الشهر الجارى إلى 14 جنيها.وأوضح أن الاتجاه العام يؤكد هبوط أسعار الدولار، حتى نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن إصدار السندات الدولارية كانت أحد أسباب انخفاض أسعار الدولار.