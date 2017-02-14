شرح الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الفرق بين آيتي |فليتوكل المتوكلون| و|فليتوكل المؤمنون| الواردتين في سورة |إبراهيم|، موضحا أن المسلمين عندما تعرضوا لأذى الكفار قالوا لهم إنهم متوكلون توكل المؤمنين، لأن التوكل صفة المؤمنين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |والله أعلم|، المذاع على قناة |سي بي سي|: |عندما سألهم الكفار، هتتوكلوا ليه، قال المسلمون إنهم مؤمنون، وعندما كرر الكفار السؤال مرة أخرى، وقالوا هتتوكلوا إزاي، قال المؤمنون لهم، هنتوكل زي المتوكلين، فالتوكل هو التوكل، زي ما إنسان يسأل أي حد، هتشرب إزاي، فيقوله هشرب كده زي اللى بيشربوا، يعني الآيتين مش أي كلام وخلاص ولكن ليهم معنى|.