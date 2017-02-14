عرضت فضائية «RT»، لحظة وقوع اشتباكات بين الجيش والنصرة في أحياء سكنية في درعا

وصدت القوات الحكومية السورية هجمات المجموعات التابعة لتنظيم |جبهة النصرة| الإرهابي على عدد من الأحياء السكنية بمدينة درعا، وفقا لوكالة |سانا| الرسمية.وأفاد مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش تصدت لهجمات التنظيم، على محاور أحياء المنشية، وحميدة الطاهر، وساحة بصرى، والمؤسسة في مدينة درعا.